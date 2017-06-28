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Новости экономики за 28.06.2017

28.06.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Первый форум социального бизнеса прошел 28 июня в Минске. Участники представили лучшие инновационные практики и возможности инвестирования. Оказалось, что у социального предпринимательства женское лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отрасль на стыке бизнеса и благотворительности идут в основном женщины.

НА СТЫКЕ БИЗНЕСА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Открыть детский сад или центр по уходу за больными. Коммерческий успех такого предприятия – это не сверхприбыль, а социальный эффект, возможность неким инициативам не зависеть от грантов, быть более устойчивыми возможно с некоммерческим учреждением. Создавать рабочие места для инвалидов или производить продукцию, которая упростит жизнь людей с особенностями – это модели социального бизнеса.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ СНИЖАЕТСЯ ДО 12 %
Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 12 % годовых.

Решение принято 28 июня, вступит в силу 19 июля.

Это будет шестое снижение с начала 2017 года. Устойчивость на валютном рынке, баланс платежеспособности страны и, конечно, низкий уровень инфляции – все это дает возможность регулятору принимать подобные решения.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВЛОЖЕНИЙ
Инвесторы в поисках твердого в цене актива. Твердого в буквальном смысле слова: например, драгоценные камни. Стоимость бриллиантов колеблется в пределах допустимой нормы: 57 тысяч долларов за карат 10 лет назад и 67 тысяч долларов сегодня.

Инвестировать лучше в качественный бриллиант высоких характеристик и по адекватной цене. 

Инвестиционный камень должен весить не менее 5 карат и не светиться в ультрафиолете.

ПОШЛА «МАССОВАЯ» ЧЕРНИКА
Началось время массового сбора черники. 28 июня официальное разрешение получили жители Брестской и Гомельской областей. С 30 июня могут начинать заготавливать черную ягоду гродненцы и могилевчане. В Минском и Витебском регионах к заготовке ягоды разрешено приступать лишь с 3 и 6 июля.

За нарушения сроков сборки придется нести ответственность: предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.

Урожайность черники прогнозируется в 2 раза ниже, чем в 2016 году. А вот грибов ожидается больше, особенно боровиков и подосиновиков.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ НА БОРТУ
Все чаще белорусы летают в отпуск с маленькими детьми.

В бортовом меню авиакомпании «Белавиа» появился ассортимент детского питания.

Помимо стандартного обязательного рациона малышам дополнительно предложат пюре с мясом говядины, кролика, цыпленка, телятины, фрукты, а также сок или детскую минеральную воду, подходящую для кормления малышей с рождения. Спецменю для детей предусмотрено на всех регулярных рейсах авиакомпании. В среднем ежегодно 300 тысяч детей до 12 лет пролетают рейсами национального авиаперевозчика.

И о курсах валют. Доллар вырос почти на копейку.

29 июня по Нацбанку – 1,93. Евро подорожал сразу на 4,5 копейки. Актуальный курс – 2 рубля 19 копеек.

Российский рубль снизился почти на 2 копейки и за 100 дают 3 рубля 24 копейки.

Новости экономики за 28.06.2017

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