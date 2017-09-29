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Новости экономики за 29.09.2017

29.09.2017 - 22:45

Новости Беларуси. Белорусский банк развития получил еще 60 млн долларов на развитие малого и среднего бизнеса. Совет директоров Всемирного банка одобрил 29 сентября очередной заем, под гарантии белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что частным предприятиям все сложнее привлекать финансирование, особенно если они нуждаются в долгосрочных кредитах.

ДЕНЬГИ ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ
Новый проект – это не только дополнительное финансирование, это еще и развитие финансового сектора, а также рост занятости белорусов. На сегодня текущий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает 9 проектов на общую сумму $991 млн.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Нацбанк принял решение о снижении обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования-резидентов – с 20 до 10%. Ожидается, что очередное снижение норматива поспособствует развитию экспортного потенциала белорусских предприятий.

БЕЗВОЗМЕЗДНО, ТО ЕСТЬ ДАРОМ
Более 50 объектов недвижимости отдают в столице в безвозмездное пользование под обязательства по созданию рабочих мест. Предпринимателям предлагают открывать офисы, интернет-магазины, склады, швейные производства, творческие мастерские, объекты общественного питания, выставочные залы, проектные бюро, оказывать страховые, образовательные, туристические и физкультурно-оздоровительные услуги.

КОШЕРНАЯ БЕЛОРУССКАЯ МОЛОЧКА
Молочная продукция из Беларуси признана кошерной. Сертификат соответствия получили 2 вида сухого молока и один вид молочной сыворотки. Продукция изготовлена без применения ГМО, из натурального сырья.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЭКОНОМНУЮ ТЕХНИКУ
Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, надо инвестировать в экономную технику. Специальные насадки на кран или аэраторы смешают воду и воздух. Экономия – до 80%. Годовой расход воды в 150 кубометров обойдется в 145 рублей. При установке аэратора семья сэкономит до 80 рублей в год. Замена сливного бочка на меньший с объем воды от 3 до 6 литров сохранит семейному бюджету до 70 рублей в год. А техника с энергопотреблением класса А+ значительно сократит оплату электроэнерии.

КУРСЫ ВАЛЮТ
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар в минусе на 66 сотых копейки. Актуальный курс – 1,96. Евро подешевел незначительно – до 2,31 копейки. Российский рубль вырос больше чем на копейку – за сотню торгуют 3 рубля 38 копеек.

Новости экономики за 29.09.2017

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