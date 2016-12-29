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Новости экономики за 29.12.2016

29.12.2016 - 22:03

Новости Беларуси. Показания счетчиков воды c 2017 года можно будет подавать через систему ЕРИП. Сейчас данные водопотребления жильцы сообщают с помощью СМС или по телефону на автоответчик. Это не всегда удобно и достоверно. Как правильно информировать о расходах воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОВЫЙ ФОРМАТ
Для удобства жильцов в системе ЕРИП появится возможность подачи показаний приборов учета воды. Сделать это можно через интернет в режиме реального времени, причем жителям всей страны. Напоминаем, интернет-портал, с помощью которого минчане узнавали о начислениях и предоставляли показания приборов учета, из-за перехода на систему «Расчет-ЖКУ» прекратил своё существование.

Работу сайта компенсирует система ЕРИП и доступна услуга будет всем жителям Беларуси.

КУПИТЬ, НЕЛЬЗЯ ОПОЗДАТЬ
Предновогодний ажиотажный спрос на подарки достиг апогея. Количество покупок в интернете с начала месяца по сравнению с ноябрем выросло в разы.

Так, в 12 раз выросли траты белорусов на аксессуары для автомобилей. В 4 раза увеличился спрос на детские игрушки.

Косметики стали продавать в троекратном размере. Число желающих купить товары для дома удвоилось, а вот интерес к бытовой технике упал. 179 рублей – средний чек на покупку ж/д и авиабилетов. 50 рублей – таков диапазон трат на подарки близким и друзьям.

От 5 до 20 рублей белорусы готовы отдать на памятные сувениры коллегам и знакомым.

КОПЕЙКИ В ФАВОРЕ
Национальный банк практически в полном объеме изъял из оборота купюры образца 2000 года крупного номинала. Мелкие дензнаки все еще пользуются спросом, от них избавляться не торопятся. Опыт прошлых лет показывает, что в кассы возвращается лишь половина банкнот мелких номиналов.

Если учесть все новые дензнаки, находящиеся на руках у населения, то доля монет – 70%, банкнот – 30%.

Наиболее востребованы монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек. Самыми популярными банкнотами стали 10 и 20 рублей.

На последних в уходящем году торгах на валютно-фондовой бирже рубль ослаб к корзине иностранных валют на 0,5%.

Доллар прибавил 0,66 копейки. Курс на 30 декабря – 1,95. Евро подрос на 0,2 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,04.

Российский рубль прибавил сегодня рекордные 2,5 копейки. За его сотню теперь надо отдать 3 рубля 24 копейки белорусских.

Новости экономики за 29.12.2016
Новости экономики за 29.12.2016
Фото. Новости экономики за 29.12.2016
Новости экономики за 29.12.2016
Фото. Новости экономики за 29.12.2016

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