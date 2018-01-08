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Из-за шторма в Эстонии без света остались более 3500 домов

08.01.2018 - 14:21

Новости Эстонии. Непогода добралась до Эстонии: на страну обрушились снегопады и сильный ветер. Временами его порывы достигали 25-27 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поваленные деревья и налипание снега привели к обрывам линий электропередачи,

в результате чего без света остались более 3500 домов.

Образовавшаяся на дорогах наледь привела к росту дорожно-транспортных происшествий. Сказался шторм и на водном сообщении: между островами приостановлено движение паромов.

Из-за шторма в Эстонии без света остались более 3500 домов

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