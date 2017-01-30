новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Будущий стоматолог из Франции Ирис Миттенар завоевала титул «Мисс Вселенная»

30.01.2017 - 13:17

Новости Филиппин. Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка Ирис Миттенар. Финальное 3-часовое шоу, в котором участвовали 86 претенденток со всего мира, проходило 30 января в филиппинской столице Маниле.

В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии. Победительнице, уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, а ее хобби – экстремальные виды спорта.

До этого француженка завоевывала корону «Мисс Вселенная» лишь один раз – в 1953 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Будущий стоматолог из Франции Ирис Миттенар завоевала титул «Мисс Вселенная»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ирис Миттенар. Источник фото: instagram.com/irismittenaeremf/
Большой фотофакт: француженка выиграла конкурс «Мисс Вселенная»
Стефани Дель Валле
Грандиозный фотофакт: Мисс Мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико
Стефани Дель Валле
Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне
Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»
Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»
Победительница конкурса Miss Teen USA-2016. Источник фото: instagram.com/karlie_hay/
«Да они все на одно лицо»: как в США выбирали королеву красоты
Полина Бородачева, «Мисс Беларусь-2016»
«Мисс Беларусь-2016» стала минчанка Полина Бородачева
Яна Добровольская
Фотофакт: 18-летняя Яна Добровольская представит Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»
Пиа Алонсо Вуртцбах. Источник фото: instagram.com/piawurtzbach/
Еда, селфи с мамой и подарки: о чем расскажет Instagram-аккаунт «Мисс Вселенной-2015»
Все новости по теме Мисс мира
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru