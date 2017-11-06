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Филиппинка стала победительницей конкурса «Мисс Земля»: 10 фото девушки

06.11.2017 - 11:14

Новости Филиппин. 4 ноября на Филиппинах прошел финал конкурса красоты «Мисс Земля», который проводится с 2001 года.

Победительницей престижного конкурса стала 26-летняя филиппинка Карен Ибаско. Она работает преподавателем в университете и является физиком по образованию. Девушка рассказала, что «для нее большая честь и привилегия быть первым ученым, который присоединился к конкурсу «Мисс Земля» и выиграл его».

За последние четыре года жительницы Филиппин трижды становились обладательницами короны конкурса «Мисс Земля».

Карен Ибаско. Фото: instagram.com/karenibasco

В нынешнем году впервые белорусская участница представляла страну на данном конкурсе.

10 фото представительницы Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Земля» Полли Каннабис

Полли Каннабис, белорусская участница:
Этот месяц прошел так быстро. Месяц назад мы прибыли на Филиппины, и теперь я могу сказать, что нашла здесь второй дом и новую семью. Я буду скучать по этому очень сильно! Такой опыт бывает только однажды, и я взволнована, что судьба дала мне шанс представить мою страну здесь, на «Мисс Земля»!

Мы собрали 10 фото победительницы престижного конкурса в 2017 году – филиппинки Карен Ибаско.

Фото: instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco
instagram.com/karenibasco
Фото. instagram.com/karenibasco

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