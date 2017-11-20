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Филиппинские художники устроили скоростной батл

20.11.2017 - 09:41

Новости Беларуси. Художественный конкурс на скорость устроили филиппинские художники и иллюстраторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице государства Маниле собрались десятки человек, питающих страсть ко всему экстраординарному.

В рамках международного конкурса под говорящим названием «Художественная битва» устроили свои скоростные батлы. Несколько художников в течение 20 минут воплощали на холстах свои идеи и выплескивали красками вдохновение. Победителем признали иллюстратора Нико Пелаеза, который сумел за столь короткое время написать целых две картины.

Филиппинские художники устроили скоростной батл
Филиппинские художники устроили скоростной батл
Фото. Филиппинские художники устроили скоростной батл

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