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Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?

15.01.2018 - 09:54

Новости Беларуси. Восстанавливать понтонный мост через Припять в Житковичском районе пока не планируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо дождаться благоприятной для этого погоды. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, в ночь на 14 января плавучий мост не выдержал ледохода и был разведен. Специалисты, тщательно изучив ситуацию, отложили ремонт, так как ситуация с разрушением конструкции может повториться.

Тем не менее мостовая переправа готова к установке. Это займет не более 3 часов, обещают строители. Временно перевозкой людей на катерах занимаются спасатели. Тем временем в районе деревни Снядин на круглосуточный режим переведена паромная переправа для легковых автомобилей. Проезд большегрузов организован по республиканским дорогам.

Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?

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Новости Беларуси. Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 5 января стали известны выводы специальной комиссии, созданной после инцидента в Житковичском районе. Напомним, в конце 2017 года мост через Припять признан аварийным и движение по нему было закрыто. Подобных переправ в Беларуси всего пять. Выражаясь языком профессионалов, сборно-коробчатые строения с клеевыми стыками признаны не самым оптимальным инженерным решением. В свое время никто
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