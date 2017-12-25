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Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна «Тембин»

25.12.2017 - 20:16

Новости Вьетнама. Мощный тайфун надвигается на южное побережье Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди и ураганный ветер, скорость которого достигает 135 км/час, обрушатся на ряд туристических провинций.

На данный момент из опасного региона эвакуируют около миллиона человек. Для оказания помощи населению мобилизованы военные и полицейские. В крупнейшем городе Вьетнама Хошимине закрыты школы. Рыбацким суднам запрещено выходить в море. На нефтебуровых установках и танкерах усилены меры безопасности.

Ранее «Тембин» обрушился на Филиппины. От оползней и наводнений, вызванных ураганом, пострадали сотни тысяч филиппинцев, 240 человек погибли. В прибрежном городе Давао объявлен режим стихийного бедствия.

Соболезнования президенту этой страны и семьям погибших выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна «Тембин»

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