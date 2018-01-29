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На Филиппинах извергается вулкан и идут проливные дожди, 80 тысяч человек эвакуированы

29.01.2018 - 16:16

Новости Филиппин. Филиппины готовятся к чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый режим на три месяца могут вести из-за извергающегося вулкана. Уровень тревоги специалисты подняли до предпоследнего. Из-за природной стихии свои дома уже покинули более 80 тысяч человек.

Усугубляют ситуацию и обрушившиеся на регион проливные дожди. Они могут спровоцировать оползни с вулканическими обломками, которые могут сойти на расположенные в долинах жилые районы. Отменены занятия в школах. Нарушено авиасообщение.

На Филиппинах извергается вулкан и идут проливные дожди, 80 тысяч человек эвакуированы

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