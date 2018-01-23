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На Филиппинах извержение вулкана Майонг: из зоны бедствия эвакуированы 30 тысяч человек

23.01.2018 - 12:04

Новости Филиппин. Извержение вулкана Майонг произошло на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту, а облака пепла поднялись на 3 километра.

Власти объявили четвертый из пяти возможных уровней опасности. Зона эвакуации расширена до 8 километров от кратера огнедышащей горы. Ближайшие к ней населенные пункты засыпало пеплом. Во временные убежища уже переместились свыше 30 тысяч человек. Данные о пострадавших или погибших пока не поступали.

На Филиппинах извержение вулкана Майонг: из зоны бедствия эвакуированы 30 тысяч человек
На Филиппинах извержение вулкана Майонг
Фото. На Филиппинах извержение вулкана Майонг
На Филиппинах извержение вулкана Майонг
Фото. На Филиппинах извержение вулкана Майонг
На Филиппинах извержение вулкана Майонг
Фото. На Филиппинах извержение вулкана Майонг
На Филиппинах извержение вулкана Майонг
Фото. На Филиппинах извержение вулкана Майонг
На Филиппинах извержение вулкана Майонг
Фото. На Филиппинах извержение вулкана Майонг

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Фото: instagram.com/fadeevmaxim
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