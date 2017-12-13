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На Филиппинах режим чрезвычайного положения продлен на год: террористы 5 месяцев удерживали город Марави

13.12.2017 - 15:53

Новости Филиппин. В филиппинской провинции Минданао, где террористы в течение 5 месяцев удерживали город Марави, на год продлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложение, внесенное президентом, в конгрессе одобрили 240 депутатов. Против высказались всего 27. На такой шаг было решено пойти из-за существующей угрозы со стороны боевиков.

Напомним, с мая в боях с исламистами в Минданао погибли более 160 военных, а число раненых превысило 1700 человек. За это время были ликвидированы 800 террористов.

На Филиппинах режим чрезвычайного положения продлен на год: террористы 5 месяцев удерживали город Марави
На Филиппинах режим чрезвычайного положения продлен на год
Фото. На Филиппинах режим чрезвычайного положения продлен на год
На Филиппинах режим чрезвычайного положения продлен на год
Фото. На Филиппинах режим чрезвычайного положения продлен на год

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