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Растет количество погибших в результате попытки ограбления казино в Маниле

02.06.2017 - 13:52

Новости Филиппин. В списках жертв уже около 40 человек. Среди них 13 сотрудников отеля и 22 постояльца. Еще более 50 пострадавших находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, полиция Филиппин разыскивает подозреваемого в нападении на гостиницу. Ранее сообщалось, что злоумышленник совершил самоубийство. Но данные не подтвердились. Правоохранители заявляют, что он был иностранцем европейской внешности, который говорил по-английски.

Напомним, вооруженный мужчина ворвался в здание, открыл стрельбу и устроил поджег. После этого он украл игральные фишки и скрылся.

Растет количество погибших в результате попытки ограбления казино в Маниле

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