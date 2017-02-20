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Туристический автобус врезался в столб в филиппинской провинции: погибли 14 подростков

20.02.2017 - 13:43

Новости Филиппин. 14 подростков погибли в результате ДТП в одной из филиппинских провинций. Туристический автобус, в котором находилось порядка 50 человек, врезался в столб. По предварительной версии полиции, авария произошла из-за отказа тормозов.

Местные власти предполагают, что водитель потерял управление на высокой скорости, и чтобы остановиться, преднамеренно направил транспортное средство на препятствие. Все пострадавшие, в том числе шофер, госпитализированы. Ведется расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический автобус врезался в столб в филиппинской провинции: погибли 14 подростков

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