новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В здании отеля в Маниле после вооруженного нападения начался пожар: есть жертвы

02.06.2017 - 10:50

Новости Беларуси. Более 30 человек погибли при попытке ограбления казино в филиппинской столице. Вооруженный мужчина ворвался в здание, открыл стрельбу и устроил поджег. После этого он украл игральные фишки и попытался скрыться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже поступила информация, что злоумышленник скончался. По одной из версий, его застрелили полицейские, по другой – мужчина покончил с собой. Жертвами нападения стали по меньшей мере 36 человек. Смерть большинства из них наступила от удушья. Более 50 посетителей отеля доставлены в больницы с отравлением угарным газом.

В здании отеля в Маниле после вооруженного нападения начался пожар: есть жертвы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Японии мужчина с ножом и битой напал на прохожих в парке: пострадали 6 человек
В Японии мужчина с ножом и битой напал на прохожих в парке: пострадали 6 человек
В Мозыре задержан рецидивист: три милиционера ранены
Вооруженный мужчина напал на банк в немецком Вальдсхуте
Вооруженный мужчина напал на банк в немецком Вальдсхуте
Видеофакт: в Турции продавец отбился от вооруженного мужчины помидорами
Видеофакт: в Турции продавец отбился от вооруженного мужчины помидорами
Мужчина с ножом набросился на пассажиров автобуса в Лондоне
Мужчина с ножом набросился на пассажиров автобуса в Лондоне
Приговор гимназисту, напавшему с ножом на учительницу, огласят 7 апреля
Приговор гимназисту, напавшему с ножом на учительницу, огласят 7 апреля
В Японии мужчина ворвался с ножом в детский сад и напал на людей: ранены два человека, в том числе ребенок
В Японии мужчина ворвался с ножом в детский сад и напал на людей: ранены два человека, в том числе ребенок
Попытка поджога здания налоговой в Гомеле: к материалам дела приобщена видеозапись момента преступления
Попытка поджога здания налоговой в Гомеле: к материалам дела приобщена видеозапись момента преступления
Все новости по теме Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru