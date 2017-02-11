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Землетрясение на Филиппинах: в пострадавшем районе нет электричества, повреждена взлетная полоса

11.02.2017 - 20:27

Новости Филиппин. Новые данные поступают с места природной катастрофы на Филиппинах. Там произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение.

В списке погибших до 15 человек, более 120 ранены.

Землетрясение произошло поздним вечером, когда многие люди уже спали. Магнитуда составила 6 и 7. Эпицентр находился недалеко от города Суригао. Всего было зарегистрировано почти 90 подземных толчков.

Угрозы цунами нет, но разрушения серьезные. Обвалились жилые дома, школы, больницы. Нет электричества.

Временно закрыт единственный в районе трагедии аэропорт. На взлетной полосе образовались трещины. На месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Сейсмологи не исключают, что толчки продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение на Филиппинах: в пострадавшем районе нет электричества, повреждена взлетная полоса

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