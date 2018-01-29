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Более 62 % избирателей отдали свои голоса за действующего президента Финляндии Саули Ниинисте

29.01.2018 - 11:55

Новости Финляндия. Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте одержал победу на выборах главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они прошли накануне. После обработки всех бюллетеней стало известно, что за политика, который участвовал в выборах как независимый кандидат, проголосовало более 62 % избирателей.

Инаугурация должна состояться уже 1 февраля.

С переизбранием на пост Саули Ниинисте поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко высказал уверенность, что существующие между нашими государствами отношения будут и далее расширяться, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Более 62 % избирателей отдали свои голоса за действующего президента Финляндии Саули Ниинисте

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