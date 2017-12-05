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Филиппины прекратили продажу первой зарегистрированной вакцины против лихорадки Денге

05.12.2017 - 17:32

Новости Филиппин. Филиппины приостановили продажу и распространение первой зарегистрированной вакцины против лихорадки Денге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе клинических испытаний обнаружилось, что препарат имеет негативный побочный эффект для пациентов, которые не были больны до иммунизации. Помимо этого, все медицинские учреждения обязаны сообщать о любых инцидентах, связанных с применением данной вакцины.

Лихорадка Денге – острая вирусная инфекция, переносчиком которой являются комары. Болезнь начинается внезапно и сопровождается очень высокой температурой.

Филиппины прекратили продажу первой зарегистрированной вакцины против лихорадки Денге

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