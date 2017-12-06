Лукашенко поздравил президента Финляндии с вековым юбилеем независимости страны

Новости Финляндии. Финляндия отмечает вековой юбилей независимости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия начались еще 5 декабря вечером с торжественной церемонии поднятия сотни национальных флагов, на которой присутствовали президент и первая леди.

Главным событием этого дня станут военный парад и прием у главы государства, который продлится на час дольше обычного. Кульминацией будет красочный фейерверк.

С национальным праздником президента Финляндии и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.