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Лукашенко поздравил президента Финляндии с вековым юбилеем независимости страны

06.12.2017 - 11:59

Новости Финляндии. Финляндия отмечает вековой юбилей независимости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия начались еще 5 декабря вечером с торжественной церемонии поднятия сотни национальных флагов, на которой присутствовали президент и первая леди.

Главным событием этого дня станут военный парад и прием у главы государства, который продлится на час дольше обычного. Кульминацией будет красочный фейерверк.

С национальным праздником президента Финляндии и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил президента Финляндии с вековым юбилеем независимости страны

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