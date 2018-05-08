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Учёные объяснили, какое влияние оказывает алкоголь на сон человека

08.05.2018 - 15:33

Новости Финляндии. Специалисты из Технологического университета Тампере выяснили, как влияет употребление алкоголя перед сном на вегетативную нервную систему спящего человека.  

Как сообщает JMIR Mental Health, в исследовании участвовали 4098 добровольцев, около 55% из них – женщины, средний возраст которых 45 лет. Суть эксперимента в том, что испытуемые один день употребляли алкоголь перед сном, а другой день – нет.  

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В ходе исследования стало известно, что чем более пьяным человек ложился спать, тем хуже восстанавливался организм.  

Для более точных результатов уровень употребления спиртного разделили на три категории: низкий (менее 0,25 грамм на килограмм чистого спирта), средний (0,25-0,75 г/кг), высокий (более 0,75 г/кг). Уровень восстановления организма во время сна уменьшался в зависимости от количества выпитого на 9,3%, 24,0% и 39,2% соответственно.  

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Алкоголь оказывал одинаковое влияние на мужчин и женщин, на активных и на ведущих сидячий образ жизни. Однако воздействие спиртных напитков хуже сказывалось на молодых людях, в сравнении с пожилыми. Кроме того, большее негативное влияние алкоголь оказывал на тех, у кого изначально были проблемы со сном.  

Зимой 2018 года учёные из Великобритании назвали неожиданный вред одной выкуренной сигареты в день.  

Курить одну сигарету в день всего наполовину безопаснее, чем 20 (здесь подробности).  

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