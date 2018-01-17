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В Финляндии началось досрочное голосование: в стране выбирают президента

17.01.2018 - 12:01

Новости Финляндии. В Финляндии начинается досрочное голосование на выборах президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официально дата народного волеизъявления назначена на 28 января, однако граждане, имеющие право голоса, могут выразить свое предпочтение кандидату заранее.

Участки открываются в супермаркетах, библиотеках и почтовых отделениях по всей стране. Помимо действующего президента – Саули Ниинисте – на главный пост претендуют еще восемь кандидатов. Вероятнее всего, победитель определится уже в первом туре, однако при необходимости второй тур будет проведен 11 февраля.

В Финляндии началось досрочное голосование: в стране выбирают президента

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