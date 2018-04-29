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В Финляндии водитель открыл огонь по полицейским и был застрелен

29.04.2018 - 12:16

Новости Финляндии. Вечером 28 апреля в местечке Лемпяяля во время погони застрелен водитель и ранены двое полицейских.  

Как сообщает Полиция Финляндии, правоохранители остановили подозрительный автомобиль. Два человека вышли из машины, а водитель попытался скрыться.  

Во время погони 26-летний парень начал стрелять, и полицейские открыли ответный огонь. Водитель скончался, полицейские получили ранения. Один из раненых был доставлен в больницу, но его жизни ничто не угрожает.  

При осмотре автомобиля в нём было обнаружено самодельное оружие. Высаженные ранее 24-летний и 20-летний попутчики застреленного водителя задержаны. Также правоохранители связались с родственниками погибшего.  

Устанавливаются детали произошедшего.  

Фото: facebook.com/Suomenpoliisi

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