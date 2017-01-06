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105-летний велосипедист из Франции установил мировой рекорд, проехав за час 22,5 км

06.01.2017 - 10:45

Новости Франции. 105-летний француз поставил рекорд на велодорожке. Проехав за час 22,5 км, Робер Маршан установил мировой рекорд езды на велосипеде в своей возрастной категории.

К слову, категория 105+ была введена специально для него. Велоспортом мужчина начал заниматься в 68 лет. В копилке его личных достижений – переезд на велосипеде из Парижа в Москву и обратно.

А спустя 10 лет после этого он стал чемпионом, преодолев расстояние в 100 километров на двухколесном транспорте, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

105-летний велосипедист из Франции установил мировой рекорд, проехав за час 22,5 км

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