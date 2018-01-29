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12 регионов Франции уже затоплены, вода всё прибывает

29.01.2018 - 10:30

Новости Франции. Вода в Сене приблизилась к опасной отметке в 6 метров, в ближайшие часы ожидается пик паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 12 регионах Франции из-за наводнений – критическая ситуация. Первые этажи зданий под водой. В Париже сильно затоплены прибрежные территории. Закрыты некоторые станции метро. Прекращены все речные перевозки. Город атакуют полчища крыс. В опасности – шедевры мирового искусства. Музеи Лувр и Орсэ частично закрыты. Из Малого дворца эвакуируют почти 5 тысяч бесценных экспонатов.

Анн Идальго, мэр Парижа:
Больше всего нас беспокоит ситуация, которая сложится на этой неделе. По прогнозам количество осадков возрастет. Все это, конечно же, повлияет на жизнь Парижа, на уровень Сены, а также приведет к росту воды в реке Йонна и других притоках Сены, скажется на грунтовых водах.  

12 регионов Франции уже затоплены, вода всё прибывает

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