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33-летняя модель из Франции погибла из-за взрыва баллона взбитых сливок

22.06.2017 - 17:01

Новости Франции. Французская модель Ребекка Бургер скончалась из-за того, что в ее руках взорвался диспенсер (дозатор) со взбитыми сливками.

В момент взрыва баллон под высоким давлением находился на уровне груди девушки. От сильного удара у нее произошла остановка сердца.

Фото: rebeccablikes

Ребекка Бургер была довольно популярной Instagram-моделью. На обновления ее аккаунта были подписаны 165 тысяч человек. На странице девушка давала фитнес-советы и делилась секретами тренировок и правильного питания.

Пример взорвавшегося баллона. Фото: rebeccablikes

Родные фитнес-модели опубликовали на ее странице в социальных сетях пост, где попросили пользователей осторожнее обращаться или перестать использовать дозаторы такого типа. Родственники отметили, что в использовании сейчас находятся еще тысячи таких устройств, многие из которых дефектные.

Несколько недель назад в Праге погибла белорусская художница – здесь подробнее.

Фото: rebeccablikes

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