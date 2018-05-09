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Бланшетт, Крус, Мур и Стюарт: лучшие наряды церемонии открытия Каннского кинофестиваля

09.05.2018 - 16:48

8 мая состоялась церемония открытия Каннского кинофестиваля, который стал 71-ым по счету.

В нынешнем году председателем жюри стала актриса Кейт Бланшетт. Она и другие члены жюри, среди которых Кристен Стюарт, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Леа Сейду, появились на красной дорожке.

Жюри

Среди гостей на открытии также появились Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Джулианна Мур, Хлоя Севиньи и Джорджиа Мэй Джаггер.

На Пенелопе Крус было надето винтажное платье от Chanel, Джулианна Мур предпочла для данного выхода яркое красное платье от Givenchy Couture, Кейт Бланшетт остановила свой выбор на платье от Armani Prive. Примечательно, что актриса уже надевала этот наряд четыре года назад – на церемонию «Золотой глобус-2014». Стоит отметить, что наряд идет актрисе все так же и спустя несколько лет.

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Пенелопа Крус

Среди фильмов, которые принимают участие в основном конкурсе, представлена картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.

Что еще покажут на смотре – здесь подробнее.

Леа Сейду

В минувшем году кроме имен обладателей «Золотой пальмовой ветви» Канны порадовали зрителя любопытными историями и нарядами.

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instagram.com/giorgioarmani. Кейт Бланшетт
Фото. instagram.com/giorgioarmani. Кейт Бланшетт
Джорджиа Мэй Джаггер
Фото. Джорджиа Мэй Джаггер
Леа Сейду
Фото. Леа Сейду
Мартин Скорсезе
Фото. Мартин Скорсезе
instagram.com/givenchyofficial. Джулианна Мур
Фото. instagram.com/givenchyofficial. Джулианна Мур
Кристен Стюарт
Фото. Кристен Стюарт
Фань Бинбин
Фото. Фань Бинбин

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