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Чемпион мира по мотогонкам на выносливость разбился на тренировке

10.03.2017 - 01:30

Новости Франции. Французский мотогонщик Антони Деляль со своей командой тренировался перед очередной 24-часовой гонкой на трассе в Ногаро. Француз разбился, выезжая из пит-стопа (техническая остановка во время гонки для проверки состояния мотоцикла). 

Фото: eurosport.com

Скорая медицинская помощь была оказана незамедлительно, но полученные травмы были несовместимы с жизнью. 

35-летний мотогонщик Энтони Деляль был хорошо известен среди любителей мотоциклов. Ему удалось построить выдающуюся карьеру в гонках на выносливость. В прошлом году вместе с Винсентом Филиппе и Этьена Массоном он внес свой вклад в выигрыш 15-го титула чемпиона мира в командном зачете. В пятый раз стал победителем в личном первенстве. 

Фото: respectinsport.com

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