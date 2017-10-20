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Дымовые шашки и разрисованные стены: во Франции протесты против трудового законодательства завершились погромами

20.10.2017 - 13:00

Новости Франции. Протесты против трудового законодательства во Франции завершились погромами. Участники акции поджигали дымовые шашки, разрисовывали стены зданий и громили автобусные остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Чтобы утихомирить дебоширов, в ситуацию были вынуждены вмешаться правоохранители. По данным МВД, на улицы крупных городов вышли, в общей сложности, более 37 тысяч человек.

Обстановка обострилась после подписания Эммануэлем Макроном постановления по трудовой реформе. Поправки предусматривают «прагматичные меры» для малых и средних предприятий, а также новые права для трудящихся.

Однако нововведения в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов, что и спровоцировало волну протестов.

Дымовые шашки и разрисованные стены: во Франции протесты против трудового законодательства завершились погромами

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