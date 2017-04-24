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Эммануэль Макрон VS Марин Ле Пен: кто займет Елисейский дворец?

24.04.2017 - 21:55

Новости Франции. Главная политическая новость Европы: во Франции определены участники второго тура президентских выборов. Точку в голосовании 23 апреля поставили массовые беспорядки в Париже. А вот противостояние электоральных интересов в стране продолжится вплоть до 7 мая. Второй тур и интрига – кто займет Елисейский дворец?

Утро в Париже после бессонной ночи. Пока считали голоса, в столице и еще 12 городах Франции вспыхнули беспорядки.

Люди на улице протестовали против итогов голосования. Впрочем, они явно в меньшинстве.

Итог первого тура президентской гонки – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен через две недели снова сразятся за голоса избирателей.

У сторонников остальных кандидатов на глаза наворачиваются слезы. Подробности главной политической дуэли во Франции в видеоматериале.

Эммануэль Макрон VS Марин Ле Пен: кто займет Елисейский дворец?

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