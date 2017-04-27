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Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен

27.04.2017 - 13:51

Новости Франции. Европарламент запустил процедуру лишения депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. По официальной версии, это инициатива следователей Пятой республики в ответ на неявку политика в суд для дачи показаний.

Экс-главу движения «Национальный фронт», которая временно ушла с поста, обвиняют в выплате зарплат своим однопартийцам за счет средств фондов европейского политического объединения. Ле Пен, один из лидеров предвыборной гонки, называет преследование политически мотивированным, ствю.

Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен

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