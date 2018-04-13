﻿ Эйфелева башня закрыта для туристов: бастуют сотрудники службы охраны | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Эйфелева башня закрыта для туристов: бастуют сотрудники службы охраны

13.04.2018 - 17:50

Новости Франции. Главная достопримечательность французской столицы сегодня закрыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники службы охраны, обеспечивающие безопасность посетителей Эйфелевой башни, принимают участие во всеобщей забастовке. Тем не менее, прилегающие к башне сады и ее подвалы для визитеров открыты.

На службу сегодня не вышли работники железных дорог и авиакомпаний, а также многие служащие бюджетных организаций, что привело к транспортному коллапсу в городе.

Эйфелева башня закрыта для туристов: бастуют сотрудники службы охраны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Францию охватили массовые забастовки
Францию охватили массовые забастовки
В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники
В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники
В 720 млн евро может обойтись стране ущерб от забастовки железнодорожников во Франции
В 720 млн евро может обойтись стране ущерб от забастовки железнодорожников во Франции
«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут
«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут
Профсоюзы Италии отпразднуют 8 марта массовыми забастовками
Профсоюзы Италии отпразднуют 8 марта массовыми забастовками
Работники тюрем требуют повысить безопасность на работе: во Франции проходит акция протестов
Работники тюрем требуют повысить безопасность на работе: во Франции проходит акция протестов
В Афинах новый законопроект вызвал массовые забастовки профсоюзов
В Афинах новый законопроект вызвал массовые забастовки профсоюзов
В Риме бастуют сотрудники транспортных служб: власти открыли центр города для проезда легковых машин
В Риме бастуют сотрудники транспортных служб: власти открыли центр города для проезда легковых машин
Все новости по теме Забастовка
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru