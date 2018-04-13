Эйфелева башня закрыта для туристов: бастуют сотрудники службы охраны

Новости Франции. Главная достопримечательность французской столицы сегодня закрыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники службы охраны, обеспечивающие безопасность посетителей Эйфелевой башни, принимают участие во всеобщей забастовке. Тем не менее, прилегающие к башне сады и ее подвалы для визитеров открыты.

На службу сегодня не вышли работники железных дорог и авиакомпаний, а также многие служащие бюджетных организаций, что привело к транспортному коллапсу в городе.