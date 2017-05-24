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Французский парламент рассмотрит вопрос о продлении режима ЧП до 1 ноября

24.05.2017 - 23:06

Новости Франции. По всей Европе усиливают меры безопасности после теракта в Манчестере. Власти Франции распорядились выводить дополнительные патрули полиции во время проведения массовых мероприятий. Президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет создан новый антитеррористический орган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, парламент в ближайшее время рассмотрит вопрос о продлении режима ЧП в стране до 1 ноября.

В Берлине и других городах Германии правоохранители также несут службу в усиленном режиме. Меры по защите граждан принимают также в Японии, США и Сингапуре.

Французский парламент рассмотрит вопрос о продлении режима ЧП до 1 ноября

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