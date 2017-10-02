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Главная цель – не отпугнуть туристов: во Франции усиливают меры безопасности в связи с расстрелом людей в Лас-Вегасе

02.10.2017 - 20:33

Новости Франции. На фоне массового расстрела людей в американском Лас-Вегасе во Франции усиливают меры национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новый бюджет уже заложили увеличение расходов на эти цели. В частности, будет расширен штат полиции и жандармерии. Также планируется объединить усилия в борьбе с терроризмом в Европе. Для этого к 2020 году могут создать европейские силы быстрого реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти всеми силами пытаются не отпугнуть туристов, которые стали возвращаться в Париж. Культовую достопримечательность ждет модернизация. Во главе угла Мультимиллионного проекта – вопросы безопасности.

Яна Шипко, СТВ:
Сейчас к подножию башни уже не попадешь без личного досмотра. Буквально через неделю вокруг главного символа Парижа, кроме металлического забора, начнут возводить стеклянную пуленепробиваемую стену.

Забор, оставшийся после Евро-2016, собираются заменить стеклянными панелями. Меж тем, Франции уже прозрачно намекают, мол, меры безопасности вытесняют пресловутые французские свободу, равенству и братство. Речь о новом законопроекте по борьбе с терроризмом. Он позволит отменить чрезвычайное положение, которое все еще действует в стране. Но по сути копирует режим ЧП.

А еще допускает выписать разрешение на обыск в любом месте или надеть электронный браслет слежения на любого показавшегося подозрительным человека. Такие меры раскритиковали международные правозащитники. А есть ли выбор? Во Франции с начала года предотвратили 12 терактов. В Марселе вчера средь бела дня неизвестный с ножом с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих. Погибли две женщины.  

Дидье Казабон, вицэ-мэр г. Бордо:
Вопрос безопансоти очень важен вследствие терраристических атак в Париже, там самая высокая концентрация населения. Но подобные инциденты были и в Тулузе, и в Ницце. Поэтому вопрос потенциальной угрозы остается актуальным и для нас, и другие французские регионы тоже не расслабляются

Объединить усилия в борьбе с терроризмом Европе предложил Президент Макрон. Создать к 2020 году европейские силы быстрого реагирования, по мнению экспертов, идея амбициозная, но трудновыполнимая, учитывая насколько несговорчивыми порой бывают соседи по ЕС.               

Доминик Давид, советник президента Французского института международных отношений:
Макрон предложил создать постоянную структуру сотрудничества между несколькими европейскими странами с наибольшим военным потенциалом. Создать общую доктрину и усилить сотрудничество пограничных служб на европейском внешнем контуре, а также работу в сфере производства оружия. Но я подчеркиваю, исключительно в мирных целях.

Месье Ди Борго был на парламентской ассамблее ОБСЕ в Минске с делегацией Национальной ассамблеи Франции. Сенатор оценил не только уровень форума, но и инициативы белорусские.

Ив Поццо Ди Борго, политик (Франция):
В Минске очень своевременно прозвучало предложение Президента Лукашенко о Хельсинки. Многие страны уже поднимали вопрос о том, что старое хельсинское соглашение устарело. И как правильно отметил господин Лукашенко, мир уже изменился с момента первого договора, много вопросов, связанных с терроризмом, обеспечением безопасности. Беларусь, зарекомендовавшая как успешная переговорная площадка, могла бы сыграть в этом большую роль.  

Ради таких беззаботных улыбок туристов Франция не скупится инвестировать в безопасность. Увеличение расходов на эти цели и даже расширение штата полиции и жандармерии уже заложили в проект бюджета на следующий год.

Главная цель – не отпугнуть туристов: во Франции усиливают меры безопасности в связи с расстрелом людей в Лас-Вегасе

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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