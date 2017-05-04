новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Какими «любезностями» обменялись Макрон и Ле Пен на теледебатах?

04.05.2017 - 13:48

Новости Франции. В Франции прошли решающие теледебаты кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. За несколько часов политики обсудили немало тем: глобализацию, исламский терроризм, отношения с Евросоюзом и бюджетную экономию. И, естественно, не сошлись ни в одном вопросе.

Выступление Ле Пен запомнилось колкими репликами. Например, она заявила Макрону, что тот представитель дикого капитализма, способный продать страну по кускам. На что Макрон упрекнул Ле Пен в том, что они вот уже 70 лет разжигают в стране ненависть. Кроме того, раскритиковал идею лидера националистов о  возвращении к франку.

Напомним, окончательный выбор французы сделают в воскресенье, когда состоится второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какими «любезностями» обменялись Макрон и Ле Пен на теледебатах?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Макрон одержал победу над Ле Пен на теледебатах
Макрон одержал победу над Ле Пен на теледебатах
Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен
Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен
Марин Ле Пен покинула пост лидера партии «Народный фронт»
Марин Ле Пен покинула пост лидера партии «Народный фронт»
Эммануэль Макрон VS Марин Ле Пен: кто займет Елисейский дворец?
Эммануэль Макрон VS Марин Ле Пен: кто займет Елисейский дворец?
Марин Ле Пен: Пора освободить французский народ от оков надменной элиты
Марин Ле Пен: Пора освободить французский народ от оков надменной элиты
За кого будут голосовать французы
За кого будут голосовать французы
Ей 63, ему 39. История любви Эммануэля и Бриджит Макронов
Ей 63, ему 39. История любви Эммануэля и Бриджит Макронов
Выборы президента во Франции
Выборы президента во Франции: итоги первого тура встречены протестами
Все новости по теме Выборы во Франции
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru