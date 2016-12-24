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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы страна выйдет из ЕС и НАТО

24.12.2016 - 14:49

Новости Франции. Глава национальной полиции Франции заявил, что в стране уровень террористической опасности остается наивысшим. Чрезвычайное положение в республике действует с ноября 2015 года, когда случились теракты в Париже.

Сохранить его намерены, как минимум, до июля.

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен, которая считается одним из фаворитов французской президентской гонки, уверена, что источник опасности – открытые границы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 декабря она заявила, что в случае своей победы немедленно добьется выхода страны из ЕС и НАТО.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы страна выйдет из ЕС и НАТО

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