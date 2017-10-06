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Кэмпбелл, Бланшетт, Водянова: что публиковали в соцсетях знаменитости на Недели моды в Париже

06.10.2017 - 16:37

Новости Франции. Завершилась Неделя моды в Париже. Она проходила с 26 сентября по 3 октября.

Парижскую неделю моды называют самой значимой из всех. Ведущие модные бренды представили свои fashion-шоу на подиумах французской столицы. Десятки модных домов подготовили показы новой коллекции весна-лето 2018.

На подиумах Недели моды уже стали прослеживаться тенденции грядущего сезона – монохромность и использование двухцветной клетки, продолжение тенденции комфорта в моде – стиль оверсайз, плоская подошва в обуви и многое другое. Акцент на необычных решениях или тканях. Скорее всего, на модниках весной и летом вы увидите пайетки, бахрому или ассиметричный крой одежды.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы отойдем от привычного формата и посмотрим, кто из знаменитостей делился фотографиями с показов Недели моды и светских мероприятий в Париже. А гостями дефиле стали не только модные критики и редакторы глянцевых журналов, но и актеры, музыканты и модели, многие из которых являются лицами модных домов.

Фото: instagram.com/chanelofficial
instagram.com/louisvuitton. Леа Сейду
Фото. instagram.com/louisvuitton. Леа Сейду
instagram.com/louisvuitton. Кейт Бланшетт
Фото. instagram.com/louisvuitton. Кейт Бланшетт
instagram.com/louisvuitton. Дженнифер Коннели
Фото. instagram.com/louisvuitton. Дженнифер Коннели
instagram.com/louisvuitton. Джейден Смит
Фото. instagram.com/louisvuitton. Джейден Смит
instagram.com/louisvuitton. Джулианна Мур
Фото. instagram.com/louisvuitton. Джулианна Мур
instagram.com/louisvuitton. Рут Негга
Фото. instagram.com/louisvuitton. Рут Негга
instagram.com/louisvuitton. Мишель Уильямс
Фото. instagram.com/louisvuitton. Мишель Уильямс
instagram.com/iamnaomicampbell. Наоми Кэмпбелл
Фото. instagram.com/iamnaomicampbell. Наоми Кэмпбелл
instagram.com/cindycrawford. Синди Кроуфорд
Фото. instagram.com/cindycrawford. Синди Кроуфорд
instagram.com/kaiagerber. Дочь Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер – участвовала во многих показах в рамках Недели моды
Фото. instagram.com/kaiagerber. Дочь Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер – участвовала во многих показах в рамках Недели моды
instagram.com/kaiagerber. Кайя Гербер
Фото. instagram.com/kaiagerber. Кайя Гербер
instagram.com/kaiagerber. Кайя Гербер
Фото. instagram.com/kaiagerber. Кайя Гербер
instagram.com/kaiagerber. Кайя Гербер
Фото. instagram.com/kaiagerber. Кайя Гербер
instagram.com/natasupernova. Наталья Водянова
Фото. instagram.com/natasupernova. Наталья Водянова
instagram.com/ellefanning. Сестры Дакота и Эль Фэннинг
Фото. instagram.com/ellefanning. Сестры Дакота и Эль Фэннинг
instagram.com/dakotafanning. Сестры Дакота и Эль Фэннинг
Фото. instagram.com/dakotafanning. Сестры Дакота и Эль Фэннинг
instagram.com/renatalitvinovaofficiall. Рената Литвинова, ее дочь Ульяна и Гоша Рубчинский
Фото. instagram.com/renatalitvinovaofficiall. Рената Литвинова, ее дочь Ульяна и Гоша Рубчинский
instagram.com/salmahayek. Сальма Хайек
Фото. instagram.com/salmahayek. Сальма Хайек
instagram.com/fergie. Джулианна Мур и Ферги
Фото. instagram.com/fergie. Джулианна Мур и Ферги
instagram.com/fergie. Ферги
Фото. instagram.com/fergie. Ферги
instagram.com/mshnurova. Матильда Шнурова
Фото. instagram.com/mshnurova. Матильда Шнурова
instagram.com/alessandraambrosio. Алессандра Амбросио
Фото. instagram.com/alessandraambrosio. Алессандра Амбросио
instagram.com/alessandraambrosio. Алессандра Амбросио
Фото. instagram.com/alessandraambrosio. Алессандра Амбросио
instagram.com/emrata. Эмили Ратажковски
Фото. instagram.com/emrata. Эмили Ратажковски
instagram.com/elliegoulding. Элли Голдинг
Фото. instagram.com/elliegoulding. Элли Голдинг
instagram.com/gigihadid. Джиджи Хадид
Фото. instagram.com/gigihadid. Джиджи Хадид
instagram.com/gigihadid. Джиджи Хадид
Фото. instagram.com/gigihadid. Джиджи Хадид

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