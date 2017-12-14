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Кузьмина выиграла спринт на КМ во Франции, белоруска Кривко на 13 месте

14.12.2017 - 23:56

Новости Беларуси. Сильнейшие биатлонисты планеты переместились из австрийского Хохфильцена во Францию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 декабря здесь, близ города Анси, начался третий этап Кубка мира. Его соревновательную программу открыла женская спринтерская гонка.

Дарья Домрачева ранее объявила о том, что пропустит французский этап, а вот от Надежды Скардино мы ждали хорошего выступления. Однако сегодня на старт спринта она не вышла, хотя и значилась в заявке. Оставшиеся представительницы Беларуси – Ирина Кривко, Надежда Писарева и Динара Алимбекова – выступили спеременным успехом. Кривко стала 13, а ее подруги по команде расположились в четвертом десятке. Победу же праздновала Анастасия Кузьмина из Словакии.

Кузьмина выиграла спринт на КМ во Франции, белоруска Кривко на 13 месте

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