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Макрон одержал победу над Ле Пен на теледебатах

04.05.2017 - 10:42

Новости Франции. Кандидаты в президенты Франции схлестнулись в словесном поединке. В стране прошли теледебаты – важный бой накануне решающего, второго тура голосования. Во время двухчасовой дискуссии политики не сошлись ни по одному вопросу. Что ожидаемо, так как впервые в истории Пятой республики в финальных  теледебатах участвовали два кандидата, представляющие настолько разные взгляды и политические ценности.

Эммануэль Макрон – экс-министр экономики, не опирается ни на одну из партий, самовыдвиженец. И Марин Ле Пен – лидер лагеря крайне правых сил с яркими идеями национального самосознания. Больше французских зрителей впечатлил Макрон. Именно ему эксперты прочат победу во втором туре президентских выборов во Франции в воскресенье.

Макрон одержал победу над Ле Пен на теледебатах

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