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Марин Ле Пен: Пора освободить французский народ от оков надменной элиты

24.04.2017 - 21:53

Новости Франции. Результаты Марин Ле Пен – это показатель настроений французов, недовольных потоком мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер партии «Национальный фронт» выступает за выход Франции из Европейского союза.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Французской Республики:
На этих выборах речь идет о необузданной глобализации, которая угрожает нашей цивилизации. Пора освободить французский народ от оков надменной элиты, которые диктует ему свою волю.

И да, я – народный кандидат!

Подробности главной политической дуэли во Франции в видеоматериале.

Марин Ле Пен: Пора освободить французский народ от оков надменной элиты

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