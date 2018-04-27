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Международная конференция по борьбе с финансированием терроризма завершилась во Франции. Итоги саммита

27.04.2018 - 12:11

Новости Франции. Во Франции завершилась международная конференция по борьбе с финансированием терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в дискуссиях приняли представители свыше 70 стран и порядка 20 международных организаций.

В ходе обсуждений Эммануэль Макрон подчеркнул: противодействие террористическим группировкам в киберпространстве необходимо усилить.

По итогам саммита его участники приняли заключительную декларацию, основным посылом которой стало налаживание борьбы с финансированием терроризма. Для решения этой задачи представители стран и организаций призвали к обмену информацией между разведывательными службами, правоохранительными органами, финансовыми предприятиями и представителями промышленности.

Следующая конференция по этому вопросу пройдет в Австралии в 2019 году.

Международная конференция по борьбе с финансированием терроризма завершилась во Франции. Итоги саммита

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