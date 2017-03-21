новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Моника Белуччи станет ведущей Каннского кинофестиваля

21.03.2017 - 15:28

Новости Франции. Итальянская актриса Моника Белуччи будет выполнять функции ведущей церемоний открытия и закрытия юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.  

Фото: Getty Images

Церемония станет возвращением Белуччи на фестиваль. Актриса уже вела мероприятие в 2003 году. В 2006 Моника была членом жюри.

Актриса неоднократно представляла на Каннском кинофестивале свои фильмы. В 2000 году на набережной Круазет состоялась премьера детективной драмы Стивена Хопкинса «Под подозрением», в 2002 – скандальной картины Гаспара Ноэ «Необратимость», а в 2008 – драмы Марка Туллио Джордана «Дикая кровь».

Каннский кинофестиваль пройдет 17-28 мая. Председателем жюри выбрал испанский режиссер Педро Альмодовер.  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Красавица и чудовище»: 5 причин посмотреть фильм
Фото: svetlana_khodchenkova
Ирина из «Викинга», Варвара из «Мурки», Гадюка из «Росомахи»: Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных актрис России
Дэниэл Редклифф собрался жениться
В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»
Фото: filmpro.ru
Бондарчук снова первый: «Притяжение» за месяц собрало рекордную кассу
кадр из к/ф "Логан" Фото: imdb.com
10 главных фильмов Берлинского кинофестиваля-2017
Фото: Niko Tavernise
Киану Ривз признался, что никогда не станет отцом
Фото: norma_jeane
Опубликованы эксклюзивные снимки беременной Мэрилин Монро
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru