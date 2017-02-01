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Новые подробности скандала вокруг Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции

01.02.2017 - 22:29

президентской гонки Фийон, приобретает все больший размах. Им заинтересовалась прокуратура, а сам кандидат уже признает свою вину, хотя и отчасти. Журнал «Канар Аншенэ» предал гласности историю с «фальшивой зарплатой» жены Фийона: она много лет проработала помощником депутата, а потом – сотрудником литературного журнала.

Жалование, ею полученное, составило 830 тысяч евро.

При этом на работе она, похоже, не появилась ни разу. 31 января супружескую пару допросили, а 1 февраля мадам Фийон объявила, что у нее не сохранился ни один из трудовых контрактов.

Сам кандидат в президенты признал, что и детей своих он трудоустраивал схожим образом.

Даже если Фийон не снимет свою кандидатуру, популярность он утратит в значительной степени: уже сейчас лидерами президентской гонки, если верить опросам, стали глава Национального Фронта Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подробности скандала вокруг Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции

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