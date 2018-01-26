Париж заполонили крысы после разлива Сены: фотофакт

Новости Франции. В результате сильнейшего наводнения Париж заполонили крысы.

Как сообщает газета Metro, из-за беспокойства о сохранности экспонатов был закрыт Лувр. Из музея экстренно эвакуируют экспонаты. В целях безопасности закрыли Триумфальную арку.

Однако больше всего внимания привлекли крысы. Грызуны разбежались по всей столице Франции сразу же после того, как река Сена вышла из берегов.

Фото: скриншот из видео facebook.com/basile.ducournau

Уборщики попросили владельцев ресторанов убрать мусорные баки с улиц, поскольку крысы забираются в них и съедают остатки еды.

Крысы в мусорном баке. Фото: скриншот из YouTube-видео на канале Breaking France

По оценкам экспертов, на каждого из 2,2 миллионов парижан приходится по две крысы. Согласно недавним исследованиям, крысы в городе настолько прижились, что у них выработался иммунитет к некоторым ядам. Ситуация с грызунами может ухудшиться в ближайшее время, потому что ливни во Франции продолжаются.