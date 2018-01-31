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По следам теракта в Charlie Hebdo. Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия террористам

31.01.2018 - 11:23

Новости Франции. Во Франции задержали четырех человек, подозреваемых в поставке оружия исполнителям теракта в Charlie Hebdo, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об их гражданстве в полиции пока не сообщили.

Череда ЧП началась 7 января 2015 года с нападения на редакцию всемирно известного карикатурного издания, после того, как Charlie Hebdo напечатал карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек. В ходе спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.

По следам теракта в Charlie Hebdo. Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Фото. Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Фото. Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Фото. Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям
Фото. Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия его исполнителям

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