новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка

30.01.2017 - 09:48

Новости Франции. 24-летняя красавица из Франции стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Ирис Миттенар не намерена бросать учебу ради карьеры модели. Девушка учится на стоматолога-хирурга. 

Ирис обожает экстремальный спорт и путешествия. Очень любит готовить, не без гордости отмечает: лучше всего получаются национальные сладости.


Источник фото: instagram.com/irismittenaeremf/

Ирис Миттенар:
Титул «Мисс Вселенная» была мечтой. Каждая девочка хочет ей стать. Я хочу помогать людям, понимать их и разговаривать с ними, поэтому для меня это мечта.

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 65-летнюю историю

превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.

Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Обладательницы титула «Мисс Вселенная» разных лет (большой фотофакт здесь).

Ирис Миттенар
Ирис Миттенар
Фото. Ирис Миттенар
Ирис Миттенар
Фото. Ирис Миттенар
Ирис Миттенар
Фото. Ирис Миттенар

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Стефани Дель Валле
Грандиозный фотофакт: Мисс Мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико
Стефани Дель Валле
Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне
Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»
Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»
Победительница конкурса Miss Teen USA-2016. Источник фото: instagram.com/karlie_hay/
«Да они все на одно лицо»: как в США выбирали королеву красоты
Полина Бородачева, «Мисс Беларусь-2016»
«Мисс Беларусь-2016» стала минчанка Полина Бородачева
Яна Добровольская
Фотофакт: 18-летняя Яна Добровольская представит Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»
Пиа Алонсо Вуртцбах. Источник фото: instagram.com/piawurtzbach/
Еда, селфи с мамой и подарки: о чем расскажет Instagram-аккаунт «Мисс Вселенной-2015»
Laura Spoya, Miss Universe Peru 2015
Мисс Вселенная: фото всех победительниц конкурса красоты с 1952 по 2015
Все новости по теме Мисс мира
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru