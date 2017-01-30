Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка

Новости Франции. 24-летняя красавица из Франции стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Ирис Миттенар не намерена бросать учебу ради карьеры модели. Девушка учится на стоматолога-хирурга.



Ирис обожает экстремальный спорт и путешествия. Очень любит готовить, не без гордости отмечает: лучше всего получаются национальные сладости.





Источник фото: instagram.com/irismittenaeremf/

Ирис Миттенар:

Титул «Мисс Вселенная» была мечтой. Каждая девочка хочет ей стать. Я хочу помогать людям, понимать их и разговаривать с ними, поэтому для меня это мечта.

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 65-летнюю историю

превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.



Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Обладательницы титула «Мисс Вселенная» разных лет (большой фотофакт здесь).