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Последствия мощного урагана «Ирма», обрушившегося на Атлантическое побережье: 10 фото

07.09.2017 - 11:36

Новости Франции. Ураган «Ирма» оставил после себя разрушительные последствия на островах Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Барбуда.

По сообщениям местных властей 95% построек на острове Сен-Мартен разрушено. Некоторые районы потерпели наводнение из-за выпадения трехмесячной нормы осадков. «Ирма» стал одним из самых сильных ураганов на Атлантическом побережье за последнее десятилетие.

Разрушительная «Ирма» достигла уже максимальной – пятой – категории.

Стихия движется на Кубу и юго-восток США – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фото урагана, который разрушал дома, переворачивал автомобили и вырывал деревья с корнем.

Лодки, сложенные ураганом Ирма
Фото. Лодки, сложенные ураганом Ирма
Разрушительный ураган на острове Сен-Мартен сорвал крыши зданий, перевернул автомобили и затопил дороги
Фото. Разрушительный ураган на острове Сен-Мартен сорвал крыши зданий, перевернул автомобили и затопил дороги
Машины были раздавлены летящими обломками, а крыши были сорваны с домов во время мощного вечернего шторма
Фото. Машины были раздавлены летящими обломками, а крыши были сорваны с домов во время мощного вечернего шторма
Масштабы наводнения на острове Сент-Мартин сразу же после шторма.
Фото. Масштабы наводнения на острове Сент-Мартин сразу же после шторма.
instagram.com/toshiagain. 95% острова Барбуда было уничтожено ураганом Ирма, пятой категории. Тепепрь остров можно назвать «едва пригодным для жизни», сообщают его жители.
Фото. instagram.com/toshiagain. 95% острова Барбуда было уничтожено ураганом Ирма, пятой категории. Тепепрь остров можно назвать «едва пригодным для жизни», сообщают его жители.
Отели были затоплены, автомобили погрузились в воду. Наводнения поразили прибрежные районы ночью во время урагана
Фото. Отели были затоплены, автомобили погрузились в воду. Наводнения поразили прибрежные районы ночью во время урагана
instagram.com/brandcoalition. После урагана
Фото. instagram.com/brandcoalition. После урагана
instagram.com/acidoguayana. Фото в социальных сетях показывают, как ураган прошелся по береговой линию Сент-Мартина.
Фото. instagram.com/acidoguayana. Фото в социальных сетях показывают, как ураган прошелся по береговой линию Сент-Мартина.
instagram.com/aintno_love. Сломанные деревья недалеко от пляжа
Фото. instagram.com/aintno_love. Сломанные деревья недалеко от пляжа
instagram.com/encanews. Ирма оставляет за собой опустошение на небольшом карибском острове.
Фото. instagram.com/encanews. Ирма оставляет за собой опустошение на небольшом карибском острове.

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