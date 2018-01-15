Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру

Новости Франции. Рефери Тони Шапрон неожиданно стал главным героем 20 тура чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Принятое им странное решение удивило, рассмешило и разозлило миллионы болельщиков по всему миру. В концовке матча «Нант» – ПСЖ, который парижане выиграли со счетом 1:0, Шапрон удалил защитника хозяев Диего Сантоса. Причем сделал это руководствуясь не буквой закона, а жаждой мести.

На повторе видно, что Сантос, бежавший к воротам соперников, налетел на судью (скорее всего неумышленно) и сбил того с ног. В ответ арбитр сам попытался ударить бразильца ногой, а после предъявил ему вторую желтую карточку и выдворил с поля. Теперь эксцентричного рефери ждет разбирательство, и радовать публику веселыми решениями он сможет еще нескоро.