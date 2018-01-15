﻿ Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру

15.01.2018 - 22:15

Новости Франции. Рефери Тони Шапрон неожиданно стал главным героем 20 тура чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Принятое им странное решение удивило, рассмешило и разозлило миллионы болельщиков по всему миру. В концовке матча «Нант» – ПСЖ, который парижане выиграли со счетом 1:0, Шапрон удалил защитника хозяев Диего Сантоса. Причем сделал это руководствуясь не буквой закона, а жаждой мести.

На повторе видно, что Сантос, бежавший к воротам соперников, налетел на судью (скорее всего неумышленно) и сбил того с ног. В ответ арбитр сам попытался ударить бразильца ногой, а после предъявил ему вторую желтую карточку и выдворил с поля. Теперь эксцентричного рефери ждет разбирательство, и радовать публику веселыми решениями он сможет еще нескоро.

Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Экс-тренер БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА
Экс-тренер БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА
Одна четвертая Кубка Беларуси по мини-футболу: итоги
Одна четвертая Кубка Беларуси по мини-футболу: итоги
Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России
Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России
«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок английской лиги на стадии четвертьфинала, проиграв «Бристоль Сити»
«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок английской лиги на стадии четвертьфинала, проиграв «Бристоль Сити»
Источник фото: скриншот из видео
Футбольный конфуз: Александр Кокорин ударил мимо пустых ворот с двух метров
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Все новости по теме Футбол
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru