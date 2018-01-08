Растет число жертв урагана «Элеонор» во Франции: погибли уже 6 человек

Новости Франции. Во Франции продолжает расти число жертв и пострадавших от разрушительного шторма «Элеонор». В списке погибших уже шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое числятся пропавшими без вести.

В больницы с различными травмами обратились несколько десятков жителей.

Ураган, ударивший по стране 3 января, принес с собой проливные дожди, из-за которых уровень воды в Сене поднялся на 3 метра. В связи с угрозой наводнения в Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности. По подсчетам властей, причиненный непогодой ущерб составил около 200 миллионов евро.