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Растет число жертв урагана «Элеонор» во Франции: погибли уже 6 человек

08.01.2018 - 14:25

Новости Франции. Во Франции продолжает расти число жертв и пострадавших от разрушительного шторма «Элеонор». В списке погибших уже шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое числятся пропавшими без вести.

В больницы с различными травмами обратились несколько десятков жителей.

Ураган, ударивший по стране 3 января, принес с собой проливные дожди, из-за которых уровень воды в Сене поднялся на 3 метра. В связи с угрозой наводнения в Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности. По подсчетам властей, причиненный непогодой ущерб составил около 200 миллионов евро.

Растет число жертв урагана «Элеонор» во Франции: погибли уже 6 человек

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