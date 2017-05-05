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Сборная Беларуси проиграла финнам на старте ЧМ по хоккею со счетом 2:3

05.05.2017 - 23:51

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела дебютный матч на 81 Чемпионате мира. Под сводами парижской AccorHotels Arena подопечные Дэйва Льюиса скрестили клюшки с грозной командой Финляндии. Начало игры не внушало оптимизма поклонникам белорусской сборной – за первые пять минут северяне пробили Лаланда дважды. К счастью, после этого наши земляки не посыпались и сумели выровнять игру. Под занавес второй трети они отыграли одну шайбу –

юный Егор Шарангович наказал финского кипера Корписало за оплошность.

На пятой минуте третьего периода счет стал равным – забросил Евгений Ковыршин.

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и воплотили это большинство в гол. Его автор – опытный нападающий Вели-Матти Савинайнен. 2:3 – обидное поражение при достойной игре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 мая в 17:15 по белорусскому времени коллектив Дэйва Льюиса сыграет с чехами.

Сборная белорусов проиграла финнам на старте ЧМ по хоккею со счетом 2:3

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