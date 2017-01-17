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Сделать страны ближе: первая встреча белорусско-французской рабочей группы прошла в Париже

17.01.2017 - 10:12

Новости Франции. О туристическом потенциале и не только. В Париже состоялась первая встреча белорусско-французской рабочей группы, которая должна сделать страны ближе. Представители Минска и столичной области, чтобы привлечь в нашу страну европейцев популярными на континенте направлениями (эко-, вело-, спортивным и культурным туризмом) провели масштабную презентацию.

Французским туроператорам рассказали и возможности уже с 12 февраля посещать Беларусь без виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция

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